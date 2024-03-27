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Шамилов Хужан Шамилович

Место рождения

д.Абзаево, Кигинский район, БАССР

Дата рождения

05.05.1917

Дата смерти

02.08.1992

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
Около 1955 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1917

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Абзаево, Кигинский район, БАССР
Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шамилова Фариха Хибатовна

д.Абзаево, Кигинский район, БАССР
Рождение ребёнка
Около 1955

Сын: Шамилов Радис Хужанович

Мать ребёнка: Шамилова Фариха Хибатовна

с.Верхние Киги, Кигинский район, БАССР
Рождение ребёнка
07.08.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шамилова Фариха Хибатовна

д.Абзаево, Кигинского района, БАССР
Смерть
02.08.1992
д.Абзаево, Кигинский район, БАССР
Похороны
Неизвестно
д.Абзаево, Кигинский район, БАССР
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