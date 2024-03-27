Шамилов Хужан Шамилович
Место рожденияд.Абзаево, Кигинский район, БАССР
Дата рождения05.05.1917
Дата смерти02.08.1992
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шамилова Фариха Хибатовна
д.Абзаево, Кигинский район, БАССР
Рождение ребёнка
Около 1955
Мать ребёнка: Шамилова Фариха Хибатовна
с.Верхние Киги, Кигинский район, БАССР
Рождение ребёнка
07.08.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шамилова Фариха Хибатовна
д.Абзаево, Кигинского района, БАССР
Смерть
02.08.1992
д.Абзаево, Кигинский район, БАССР
Похороны
Неизвестно
д.Абзаево, Кигинский район, БАССР