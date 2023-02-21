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Филева Клавдия Григорьевна

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Место рождения

д.Филево ( Кузьменская) Кировская обл., Подосиновский р-н

Дата рождения

22.12.1907 ст.

Дата смерти

20.03.1994

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Не указан

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1907 ст.

Отец: Филев Григорий Алексеевич

Мать: Филева Анна Федоровна

д.Филево ( Кузьменская) Кировская обл., Подосиновский р-н
Сообщение о свадьбе (оглашение)
08.04.1928 ст.

Муж: Стародворский Василий Григорьевич

Ленинский с/с, Подосиновский р-н, Кировская обл.
Смерть
20.03.1994
г.Кишинев МССР
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