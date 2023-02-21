Филева Клавдия Григорьевна
Место рожденияд.Филево ( Кузьменская) Кировская обл., Подосиновский р-н
Дата рождения22.12.1907 ст.
Дата смерти20.03.1994
ПолЖенский
МужНе указан
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1907 ст.
Отец: Филев Григорий Алексеевич
Мать: Филева Анна Федоровна
д.Филево ( Кузьменская) Кировская обл., Подосиновский р-н
Сообщение о свадьбе (оглашение)
08.04.1928 ст.
Ленинский с/с, Подосиновский р-н, Кировская обл.
Смерть
20.03.1994
г.Кишинев МССР