Жбанов Федор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти02.05.2008
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.08.1946
Мать ребёнка: Жбанова Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жбанова Светлана Федоровна
Мать ребёнка: Жбанова Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Жбанова Татьяна
Смерть
02.05.2008