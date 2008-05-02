Жбанов Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖбанов Федор

Жбанов Федор

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

02.05.2008

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.08.1946

Сын: Жбанов Алексей Федорович

Мать ребёнка: Жбанова Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жбанова Светлана Федоровна

Мать ребёнка: Жбанова Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жбанов Евгений Федорович

Мать ребёнка: Жбанова Татьяна

Смерть
02.05.2008
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close