Кайгородцев Афанасий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кайгородцев Афанасий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.06.1949

Дочь: Кайгородцева Людмила Афанасьевна

Мать ребёнка: Кайгородцева Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кайгородцев Юрий Афанасьевич

Мать ребёнка: Кайгородцева Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кайгородцев Владимир Афанасьевич

Мать ребёнка: Кайгородцева Татьяна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кайгородцева Татьяна Ивановна

Смерть
Неизвестно
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