Кайгородцев Афанасий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.06.1949
Дочь: Кайгородцева Людмила Афанасьевна
Мать ребёнка: Кайгородцева Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кайгородцев Юрий Афанасьевич
Мать ребёнка: Кайгородцева Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кайгородцев Владимир Афанасьевич
Мать ребёнка: Кайгородцева Татьяна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно