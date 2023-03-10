Берг Евгений Неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Берг Евгений Неизвестно

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.?.?

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.?.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.?.?

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Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Протасово, Краснозоренский муниципальный район, Орловская область
с.Протасово
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