Тамара Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тамара Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 1936

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1936

Отец: Козелков Пётр Фёдорович

Мать: Козелкова Прасковья Филипповна

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