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Тамара Петровна
Тамара Петровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
После 1936
Пол
Женский
Отец
Козелков Пётр Фёдорович
1920 г.р.
Мать
Козелкова (Павловская) Прасковья Филипповна
Около 1916 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1936
Отец:
Козелков Пётр Фёдорович
Мать:
Козелкова Прасковья Филипповна
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