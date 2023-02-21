Венедиктов (Семёнова) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Венедиктов (Семёнова) Татьяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1884

Дата смерти

23.12.1956

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1874 г.р.

Дети

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1905

Сын: Венедиктов Владимир

Отец ребёнка: Венедиктов Николай

Вольск, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
14.06.1908

Сын: Венедиктов Леонид

Отец ребёнка: Венедиктов Николай

Вольск, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Венедиктов Николай

Смерть
23.12.1956
Причина смерти: Естественная смерть/старость | Похоронена на Жуковском кладбище
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