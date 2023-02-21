Венедиктов (Семёнова) Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1884
Дата смерти23.12.1956
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1905
Сын: Венедиктов Владимир
Отец ребёнка: Венедиктов Николай
Рождение ребёнка
14.06.1908
Сын: Венедиктов Леонид
Отец ребёнка: Венедиктов Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Венедиктов Николай
Смерть
23.12.1956
Причина смерти: Естественная смерть/старость | Похоронена на Жуковском кладбище