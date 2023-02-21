Бревнова (Рыжкова) Марина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.06.1968
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1968
Рождение ребёнка
03.03.1991
Дочь: Алексеева Дарья Александровна
Отец ребёнка: Алексеев Александр Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Алексеев Александр Александрович