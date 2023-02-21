Бревнова (Рыжкова) Марина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бревнова (Рыжкова) Марина Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.06.1968

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1968

Отец: Рыжков Николай Николаевич

Мать: Рыжкова Римма Алексеевна

Рождение ребёнка
03.03.1991

Дочь: Алексеева Дарья Александровна

Отец ребёнка: Алексеев Александр Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бревнов Эдуард Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Алексеев Александр Александрович

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