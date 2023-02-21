Сухарев Михаил Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухарев Михаил Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

08.06.1916 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ТХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Кренёво, Буйский муниципальный район, Костромская область
Смерть
08.06.1916 ст.
Сокол, Волинська область
Умер от ран
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