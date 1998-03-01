Трофимов Николай Леонтьевич
Место рождения
Дата рождения15.09.1922
Дата смерти01.03.1998
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1922
Отец: Трофимов Леонтий Иванович
Мать: Василиса Васильевна
Рождение ребёнка
22.12.1957
Сын: Трофимов Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Трофимова Вера Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трофимов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Трофимова Вера Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трофимов Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Трофимова Вера Васильевна
Смерть
01.03.1998
Похоронен на Троекуровском кладбище Москвы (участок 4).