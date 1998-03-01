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Трофимов Николай Леонтьевич

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Место рождения

Игнатьевские выселки, Пущинская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

15.09.1922

Дата смерти

01.03.1998

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1922

Отец: Трофимов Леонтий Иванович

Мать: Василиса Васильевна

Игнатьевские выселки, Пущинская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
22.12.1957

Сын: Трофимов Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Трофимова Вера Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трофимов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Трофимова Вера Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трофимова Вера Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трофимов Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Трофимова Вера Васильевна

Смерть
01.03.1998
Похоронен на Троекуровском кладбище Москвы (участок 4).
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