Столяров Федор Иванов
Место рождения
Дата рождения16.04.1811
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1811
Отец: Столяров Иван Фролов
живущий в доме господина майора Неелова учитель Василий Петров и приказчица Агрипина Михайлова | Московская область, Можайский район, Мокрое (Смоленская губерния, Гжатский уезд, село Мокрое)
Место жительства
29.02.1816
Дровнино Гжатского у. Смоленской губ. | ГАСО Фонд 10. Оп.1. Д. 113 РС 1816 Дровнино Долгоруких
Место жительства
21.04.1834
Дровнино Гжатского у. Смоленской губ. | ГАСО Фонд 10. Оп.1. Д. 605 РС 1834 Дровнино Долгоруких