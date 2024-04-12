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Столяров Федор Иванов

Место рождения

Мокрое, Можайский, Московская область

Дата рождения

16.04.1811

Пол

Мужской

Отец

Около 1778 г.р.

Мать

Около 1783 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1811

Отец: Столяров Иван Фролов

Мать: Столярова Федосья Андреева

Мокрое, Можайский, Московская область
живущий в доме господина майора Неелова учитель Василий Петров и приказчица Агрипина Михайлова | Московская область, Можайский район, Мокрое (Смоленская губерния, Гжатский уезд, село Мокрое)
Место жительства
29.02.1816
Дровнино, Можайский, Московская область
Дровнино Гжатского у. Смоленской губ. | ГАСО Фонд 10. Оп.1. Д. 113 РС 1816 Дровнино Долгоруких
Место жительства
21.04.1834
Дровнино, Можайский, Московская область
Дровнино Гжатского у. Смоленской губ. | ГАСО Фонд 10. Оп.1. Д. 605 РС 1834 Дровнино Долгоруких
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