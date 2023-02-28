Грязева (Добронравова) Ольга Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГрязева (Добронравова) Ольга Ивановна

Грязева (Добронравова) Ольга Ивановна

avatar

Место рождения

Сапожок, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

08.07.1874

Дата смерти

25.02.1945

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1874

Отец: Добронравов Иван Маркович

Мать: Добронравова Наталья Макаровна

Сапожок, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
В семье Ивана Добронравова
Бракосочетание
19.04.1892

Муж: Грязев Дмитрий Павлович

Сапожок, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Архангельская церковь.Поручители:сапожковский мещанин Александр Павлов Грязев и титулярный советник Влади��ир Васильев Беневоленский
Рождение ребёнка
11.03.1896

Сын: Грязев Павел Дмитриевич

Отец ребёнка: Грязев Дмитрий Павлович

крестные Александр Васильевич Мартынов и Мария Ивановна Добронравова
Рождение ребёнка
30.07.1897

Сын: Грязев Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Грязев Дмитрий Павлович

Сапожок, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
23.04.1899

Дочь: Герасимова Зоя Дмитриевна

Отец ребёнка: Грязев Дмитрий Павлович

Сапожок, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
12.01.1902

Дочь: Зинаида Дмитриевна

Отец ребёнка: Грязев Дмитрий Павлович

крестный Гусев Иван Никитович и Мария Ивановна Добронравова
Рождение ребёнка
05.09.1904

Дочь: Софья Дмитриевна

Отец ребёнка: Грязев Дмитрий Павлович

Сапожок, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
11.?.?

Дочь: Александра Дмитриевна

Отец ребёнка: Грязев Дмитрий Павлович

Сапожок, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
24.?.?

Дочь: Прошлякова Юлия Дмитриевна

Отец ребёнка: Грязев Дмитрий Павлович

Сапожок, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
крестные коллежский советник Платон Яковлевич Морозов и жена учителя Анна Ивановна Гусева(Добронраваова)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клавдия Дмитриевна

Отец ребёнка: Грязев Дмитрий Павлович

Образование
Неизвестно
была грамотной и любила читать
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грязев Дмитрий Павлович

Поручители: по невесте – дьякон села Малого Сапожка Михаил Иванов Пальмин и дворянин Василий Макаров Барсук��в
Работа или профессия
Неизвестно
не работала
Смерть
25.02.1945
г.Кувасай Ферганской обл. Узбекистан
Причина смерти: Естественная смерть/старость | похоронена на русском кладбище,на могиле мраморная плита с надписью. | г. Кувасай Ферганской обл. Узбекистан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close