Грязева (Добронравова) Ольга Ивановна
Место рождения
Дата рождения08.07.1874
Дата смерти25.02.1945
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1874
В семье Ивана Добронравова
Бракосочетание
19.04.1892
Архангельская церковь.Поручители:сапожковский мещанин Александр Павлов Грязев и титулярный советник Влади��ир Васильев Беневоленский
Рождение ребёнка
11.03.1896
Отец ребёнка: Грязев Дмитрий Павлович
крестные Александр Васильевич Мартынов и Мария Ивановна Добронравова
Рождение ребёнка
30.07.1897
Сын: Грязев Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Грязев Дмитрий Павлович
Рождение ребёнка
23.04.1899
Дочь: Герасимова Зоя Дмитриевна
Отец ребёнка: Грязев Дмитрий Павлович
Рождение ребёнка
12.01.1902
Дочь: Зинаида Дмитриевна
Отец ребёнка: Грязев Дмитрий Павлович
крестный Гусев Иван Никитович и Мария Ивановна Добронравова
Рождение ребёнка
05.09.1904
Дочь: Софья Дмитриевна
Отец ребёнка: Грязев Дмитрий Павлович
Рождение ребёнка
11.?.?
Дочь: Александра Дмитриевна
Отец ребёнка: Грязев Дмитрий Павлович
Рождение ребёнка
24.?.?
Дочь: Прошлякова Юлия Дмитриевна
Отец ребёнка: Грязев Дмитрий Павлович
крестные коллежский советник Платон Яковлевич Морозов и жена учителя Анна Ивановна Гусева(Добронраваова)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клавдия Дмитриевна
Отец ребёнка: Грязев Дмитрий Павлович
Образование
Неизвестно
была грамотной и любила читать
Бракосочетание
Неизвестно
Поручители: по невесте – дьякон села Малого Сапожка Михаил Иванов Пальмин и дворянин Василий Макаров Барсук��в
Работа или профессия
Неизвестно
не работала
Смерть
25.02.1945
г.Кувасай Ферганской обл. Узбекистан
Причина смерти: Естественная смерть/старость | похоронена на русском кладбище,на могиле мраморная плита с надписью. | г. Кувасай Ферганской обл. Узбекистан