Перехода Исидор Васильевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Перехода Василий Савелиев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Перехода Михаил Сидорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Перехода) Мария Сидоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Перехода) Анастасия Сидоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Перехода Сергей Сидорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Перехода Алексей Сидорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Перехода) Татьяна Сидоровна
Мать ребёнка: Перехода Анна Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Перехода Анна Андреевна
Восприемник
20.01.1902
Смерть
Неизвестно