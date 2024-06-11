Перехода Исидор Васильевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиПерехода Исидор Васильевич

Перехода Исидор Васильевич

Место рождения

Бешпагир, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Перехода Василий Савелиев

Мать: не указана

Бешпагир, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перехода Михаил Сидорович

Мать ребёнка: не указана

Бешпагир, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Перехода) Мария Сидоровна

Мать ребёнка: не указана

Бешпагир, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Перехода) Анастасия Сидоровна

Мать ребёнка: не указана

Бешпагир, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перехода Сергей Сидорович

Мать ребёнка: не указана

Бешпагир, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перехода Алексей Сидорович

Мать ребёнка: не указана

Бешпагир, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Перехода) Татьяна Сидоровна

Мать ребёнка: Перехода Анна Андреевна

Бешпагир, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Перехода Анна Андреевна

Восприемник
20.01.1902
Бешпагир, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.