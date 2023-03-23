Варфаломешкина Ефросинья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Малявкин Петр Антонович
Мать: Малявкина Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь
Отец ребёнка: Варфаломешкин Семён
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Варфаломешкин Семён
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горбунова Тамара
Отец ребёнка: Варфаломешкин Семён
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Варфаломешкин Семён
Смерть
Неизвестно