Борисова Степанида Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смерти1942
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Борисов Александр Егорович
Отец ребёнка: Борисов Егор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.04.1896
Дочь: Лабутина (Борисова) Мария Егоровна
Отец ребёнка: Борисов Егор Иванович
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Борисова (Борисова) Анна Егоровна
Отец ребёнка: Борисов Егор Иванович
Рождение ребёнка
05.12.1907
Дочь: Железнова (Борисова) Анастасия Егоровна
Отец ребёнка: Борисов Егор Иванович
Рождение ребёнка
22.09.1910
Дочь: Малкова (Борисова) Зинаида Егоровна
Отец ребёнка: Борисов Егор Иванович
Рождение ребёнка
27.02.1915
Отец ребёнка: Борисов Егор Иванович
Смерть
1942