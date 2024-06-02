Борисова Степанида Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисова Степанида Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

1942

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борисов Александр Егорович

Отец ребёнка: Борисов Егор Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борисов Егор Иванович

Рождение ребёнка
14.04.1896

Дочь: Лабутина (Борисова) Мария Егоровна

Отец ребёнка: Борисов Егор Иванович

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Борисова (Борисова) Анна Егоровна

Отец ребёнка: Борисов Егор Иванович

Рождение ребёнка
05.12.1907

Дочь: Железнова (Борисова) Анастасия Егоровна

Отец ребёнка: Борисов Егор Иванович

Рождение ребёнка
22.09.1910

Дочь: Малкова (Борисова) Зинаида Егоровна

Отец ребёнка: Борисов Егор Иванович

Рождение ребёнка
27.02.1915

Сын: Борисов Аркадий Егорович

Отец ребёнка: Борисов Егор Иванович

Смерть
1942

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