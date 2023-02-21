Бабикова (Баранова) Ольга Петровна
Место рожденияБашкировка
Дата рождения07.07.1906 ст.
Дата смерти15.08.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1906 ст.
Отец: Баранов Петр Михайлов
Башкировка
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Вахрамеева Елена Ивановна
Отец ребёнка: Бабиков Иван Яковлевич
Сарсак-Арема, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.08.1983
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика