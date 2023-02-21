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Бабикова (Баранова) Ольга Петровна

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Место рождения

Башкировка

Дата рождения

07.07.1906 ст.

Дата смерти

15.08.1983

Пол

Женский

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1906 ст.

Отец: Баранов Петр Михайлов

Мать: Баранова Евфимия Николаева

Башкировка
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Вахрамеева Елена Ивановна

Отец ребёнка: Бабиков Иван Яковлевич

Сарсак-Арема, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бабиков Иван Яковлевич

Смерть
15.08.1983
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
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