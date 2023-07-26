Салманов Василий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Салманов 6 детей рано умерли Васильевич
Мать ребёнка: Салманова (Жаркова) Любовь Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Салманова (Жаркова) Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
17.02.1927
Дочь: Акимова (Салманова) Мария Васильевна
Мать ребёнка: Салманова (Жаркова) Любовь Ивановна
Бузаевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.05.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Салманова (Жаркова) Любовь Ивановна
Смерть
Неизвестно