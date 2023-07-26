Салманов Василий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салманов Василий Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1904 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1927 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Салманов 6 детей рано умерли Васильевич

Мать ребёнка: Салманова (Жаркова) Любовь Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Салманова (Жаркова) Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Салманова (Жаркова) Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
17.02.1927

Дочь: Акимова (Салманова) Мария Васильевна

Мать ребёнка: Салманова (Жаркова) Любовь Ивановна

Бузаевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.05.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Салманова (Жаркова) Любовь Ивановна

Смерть
Неизвестно

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