Стрельцова (Дондукова) Зинаида Яковлевна
Место рожденияд. Щуплово Бабынинского сельсовета
Дата рождения11.01.1922
Дата смерти04.10.1995
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1922
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Щуплово Бабынинского сельсовета
Рождение ребёнка
23.03.1953
Сын: Стрельцов Александр Никитович
Отец ребёнка: Стрельцов Никита Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Стрельцов Никита Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Стрельцов Никита Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.10.1995