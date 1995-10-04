Стрельцова (Дондукова) Зинаида Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стрельцова (Дондукова) Зинаида Яковлевна

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Место рождения

д. Щуплово Бабынинского сельсовета

Дата рождения

11.01.1922

Дата смерти

04.10.1995

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1920 г.р.

Дети

1953 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
11.01.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Щуплово Бабынинского сельсовета
Рождение ребёнка
23.03.1953

Сын: Стрельцов Александр Никитович

Отец ребёнка: Стрельцов Никита Сергеевич

Минск, Минск
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Стрельцов Никита Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Стрельцов Никита Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стрельцов Никита Сергеевич

Смерть
04.10.1995
Минск, Минск
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