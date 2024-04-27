Осипова Елена Владимирова 11.05.1873 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Осипова Елена Владимирова

Место рождения

деревня Луканово Подольского уезда Московской губернии

Дата рождения

11.05.1873 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1873 ст.

Отец: Осипов Владимир Моисеевич

Мать: Осипова Васса Андреева

деревня Луканово Подольского уезда Московской губернии
МЕТРИЧЕСКИЕ КНИГИ МОСКОВСКАЯ ГУБЕРНИЯ ПОДОЛЬСКИЙ УЕЗД ВОСКРЕСЕНСКИЙ ПОГОСТ БЛИЗ РОСТУНОВО СЕЛА, ВОСКРЕСЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ 1 января 1871 — 31 декабря 1875 ЦГА Москвы, фонд №2192, опись №1, дело №41, стр. 2... Показать все
Смерть
Неизвестно

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