Завражных Евдокия Иродионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1832
Сын: Завражный Михаил Матвеевич
Отец ребёнка: Завражный Матвей Филиппович
Рождение ребёнка
15.03.1837
Дочь: Матрона Матвеевна
Отец ребёнка: Завражный Матвей Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно