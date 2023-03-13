Завражных Евдокия Иродионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Завражных Евдокия Иродионовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1832

Сын: Завражный Михаил Матвеевич

Отец ребёнка: Завражный Матвей Филиппович

Рождение ребёнка
15.03.1837

Дочь: Матрона Матвеевна

Отец ребёнка: Завражный Матвей Филиппович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Завражный Матвей Филиппович

Смерть
Неизвестно
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