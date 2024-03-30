Ремезова Ирина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ремезова Ирина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2024

Пол

Женский

Добавил:

DR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Говорик Иван

Мать: Говорик Вера Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Сергеевна

Отец ребёнка: Ремезов Сергей Лазаревич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ремезов Алексей Сергеевич

Отец ребёнка: Ремезов Сергей Лазаревич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ремезов Сергей Лазаревич

Смерть
2024
Ваганово
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