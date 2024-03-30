Ремезова Ирина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2024
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Говорик Иван
Мать: Говорик Вера Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Сергеевна
Отец ребёнка: Ремезов Сергей Лазаревич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ремезов Алексей Сергеевич
Отец ребёнка: Ремезов Сергей Лазаревич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2024
Ваганово