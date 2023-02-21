Карпеченкова Мария Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2020
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1957
Сын: Карпеченков Валерий Викторович
Отец ребёнка: Карпеченков Виктор Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бушуева Людмила Викторовна
Отец ребёнка: Карпеченков Виктор Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Короткова Любовь Викторовна
Отец ребёнка: Карпеченков Виктор Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лысова Елена Викторовна
Отец ребёнка: Карпеченков Виктор Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бегтина Татьяна Викторовна
Отец ребёнка: Карпеченков Виктор Александрович
Смерть
2020