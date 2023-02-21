Карпеченкова Мария Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКарпеченкова Мария Борисовна

Карпеченкова Мария Борисовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2020

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1957

Сын: Карпеченков Валерий Викторович

Отец ребёнка: Карпеченков Виктор Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бушуева Людмила Викторовна

Отец ребёнка: Карпеченков Виктор Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Короткова Любовь Викторовна

Отец ребёнка: Карпеченков Виктор Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лысова Елена Викторовна

Отец ребёнка: Карпеченков Виктор Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бегтина Татьяна Викторовна

Отец ребёнка: Карпеченков Виктор Александрович

Смерть
2020
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close