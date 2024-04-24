Иванов Тимофей Сергеевич
Место рождения
Дата рожденияМежду 1829 и 1833
Дата смерти04.09.1859
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1829 и 1833
Отец: Иванов Сергей Стефанов
Мать: не указана
Бракосочетание
08.02.1856
Рождение ребёнка
20.01.1857
Сын: Иванов Василий Тимофеевич
Мать ребёнка: Иванова (Губина) Агриппина Сергеевна
Бракосочетание
25.01.1859
Смерть
04.09.1859
Умер от горячки в 30 лет