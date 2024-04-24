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Иванов Тимофей Сергеевич

Место рождения

Рыбалово, Томский муниципальный район, Томская область

Дата рождения

Между 1829 и 1833

Дата смерти

04.09.1859

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1829 и 1833

Отец: Иванов Сергей Стефанов

Мать: не указана

Рыбалово, Томский муниципальный район, Томская область
Бракосочетание
08.02.1856

Жена: Иванова (Губина) Агриппина Сергеевна

Нелюбино, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
20.01.1857

Сын: Иванов Василий Тимофеевич

Мать ребёнка: Иванова (Губина) Агриппина Сергеевна

Рыбалово, Томский муниципальный район, Томская область
Бракосочетание
25.01.1859

Жена: Андреева Иванова (Петрова) Марья Романова

Нелюбино, Томский муниципальный район, Томская область
Смерть
04.09.1859
Рыбалово, Томский муниципальный район, Томская область
Умер от горячки в 30 лет

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