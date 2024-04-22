Обмолотков Павел Алексеев
Место рождения
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Обмолотков Алексей Иванов
Бракосочетание
20.01.1912
Рождение ребёнка
07.01.1913
Мать ребёнка: Обмолоткова Александра Геннадиева
Рождение ребёнка
20.08.1914
Сын: Обмолотков Александр Павлов
Мать ребёнка: Обмолоткова Александра Геннадиева
Рождение ребёнка
25.10.1917
Дочь: Обмолоткова Анастасия Павлова
Мать ребёнка: Обмолоткова Александра Геннадиева
Смерть
Неизвестно