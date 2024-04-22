Обмолотков Павел Алексеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОбмолотков Павел Алексеев

Обмолотков Павел Алексеев

Место рождения

Повернихино, Костромской муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Обмолотков Алексей Иванов

Мать: не указана

Повернихино, Костромской муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
20.01.1912

Жена: Обмолоткова Александра Геннадиева

Повернихино, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
07.01.1913

Сын: Обмолотков Иван Алексеев

Мать ребёнка: Обмолоткова Александра Геннадиева

Повернихино, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
20.08.1914

Сын: Обмолотков Александр Павлов

Мать ребёнка: Обмолоткова Александра Геннадиева

Рождение ребёнка
25.10.1917

Дочь: Обмолоткова Анастасия Павлова

Мать ребёнка: Обмолоткова Александра Геннадиева

Повернихино, Костромской муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close