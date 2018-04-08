Журавлев Виктор Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.07.?
Дата смерти08.04.2018
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.10.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Вельянинова Татьяна Николаевна
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Смерть
08.04.2018