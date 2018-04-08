Журавлев Виктор Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Журавлев Виктор Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.07.?

Дата смерти

08.04.2018

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.10.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вельянинова Татьяна Николаевна

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Смерть
08.04.2018
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