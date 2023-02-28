Шайдуров Никифор Миронович
Место рождения
Дата рождения1757
Дата смерти04.03.1814
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Рождение ребёнка
1775
Сын: Шайдуров Алексей Никифорович
Мать ребёнка: Шайдурова Мария Матвеевна
Рождение ребёнка
1780
Сын: Шайдуров Степан Никифорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шайдурова Екатерина Никифоровна
Мать ребёнка: Шайдурова Мария Матвеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чертыкова Матрона Никифоровна
Мать ребёнка: Шайдурова Мария Матвеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Калабина Соломия Никифоровна
Мать ребёнка: Шайдурова Мария Матвеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шайдуров Ермолай Никифорович
Мать ребёнка: Шайдурова Мария Матвеевна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
04.03.1814