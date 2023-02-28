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Шайдуров Никифор Миронович

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Место рождения

Боярка, Каракулинский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1757

Дата смерти

04.03.1814

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Шайдуров Мирон Филиппович

Мать: Шайдурова Авдотья Матвеевна

Боярка, Каракулинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1775

Сын: Шайдуров Алексей Никифорович

Мать ребёнка: Шайдурова Мария Матвеевна

Рождение ребёнка
1780

Сын: Шайдуров Степан Никифорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шайдурова Екатерина Никифоровна

Мать ребёнка: Шайдурова Мария Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чертыкова Матрона Никифоровна

Мать ребёнка: Шайдурова Мария Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Калабина Соломия Никифоровна

Мать ребёнка: Шайдурова Мария Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шайдуров Ермолай Никифорович

Мать ребёнка: Шайдурова Мария Матвеевна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
04.03.1814
Боярка, Каракулинский муниципальный район, Удмуртская Республика
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