Радлевич Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.01.1956
Дата смерти31.10.2015
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1956
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.04.1979
Дочь: (Радлевич) Оксана
Мать ребёнка: Радлевич (Лазарева) Алла Ивановна
Рождение ребёнка
30.09.1981
Сын: Радлевич Виталий
Мать ребёнка: Радлевич (Лазарева) Алла Ивановна
Смерть
31.10.2015