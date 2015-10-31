Радлевич Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Радлевич Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.01.1956

Дата смерти

31.10.2015

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.04.1979

Дочь: (Радлевич) Оксана

Мать ребёнка: Радлевич (Лазарева) Алла Ивановна

Рождение ребёнка
30.09.1981

Сын: Радлевич Виталий

Мать ребёнка: Радлевич (Лазарева) Алла Ивановна

Смерть
31.10.2015

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