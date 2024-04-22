Шниткин Ерахмиель Лейбович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шниткин Ерахмиель Лейбович

Место рождения

Шлиссельбург, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

30.04.1902 ст.

Дата смерти

23.03.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1902 ст.

Отец: Шниткин Мейша Лейб Танхелев

Мать: Шниткина Рива Завелева

Шлиссельбург, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Метрическая запись
Бракосочетание
09.06.1927

Жена: Шниткина Розалия Абрамовна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Петроградский райзагс, св. №1665
Рождение ребёнка
09.03.1928

Дочь: Кокорина Фаина Михайловна

Мать ребёнка: Шниткина Розалия Абрамовна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
22.05.1932

Сын: Шниткин Лев Михайлович

Мать ребёнка: Шниткина Розалия Абрамовна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Образование
Неизвестно
Образование
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
23.03.1942
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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