Шниткин Ерахмиель Лейбович
Место рождения
Дата рождения30.04.1902 ст.
Дата смерти23.03.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1902 ст.
Метрическая запись
Бракосочетание
09.06.1927
Петроградский райзагс, св. №1665
Рождение ребёнка
09.03.1928
Дочь: Кокорина Фаина Михайловна
Мать ребёнка: Шниткина Розалия Абрамовна
Рождение ребёнка
22.05.1932
Мать ребёнка: Шниткина Розалия Абрамовна
Образование
Неизвестно
Образование
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
23.03.1942