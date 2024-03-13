(Кривичанина) Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кривичанина) Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кривичанин Николай

Мать: Анастасия (Буза) ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Куликович) Николаевна

Отец ребёнка: Куликович Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куликович Николаевич

Отец ребёнка: Куликович Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Куликович) Николаевна

Отец ребёнка: Куликович Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куликович Николай

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