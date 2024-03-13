(Кривичанина) Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кривичанин Николай
Мать: Анастасия (Буза) ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Куликович) Николаевна
Отец ребёнка: Куликович Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Куликович Николаевич
Отец ребёнка: Куликович Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Куликович) Николаевна
Отец ребёнка: Куликович Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Куликович Николай