Потатуева Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потатуева Дарья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1810

Сын: Потатуев Тит Илларионович

Отец ребёнка: Потатуев Илларион Афанасьевич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Потатуева Синклитикия Илларионовна

Отец ребёнка: Потатуев Илларион Афанасьевич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Потатуева Матрена Илларионовна

Отец ребёнка: Потатуев Илларион Афанасьевич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потатуев Илларион Афанасьевич

Смерть
Неизвестно
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