Потатуева Дарья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1810
Сын: Потатуев Тит Илларионович
Отец ребёнка: Потатуев Илларион Афанасьевич
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Потатуева Синклитикия Илларионовна
Отец ребёнка: Потатуев Илларион Афанасьевич
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Потатуева Матрена Илларионовна
Отец ребёнка: Потатуев Илларион Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно