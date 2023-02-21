Подсевалова (Давыдова) Татьяна Прохоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.01.1878
Дата смерти17.03.1953
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1878
Рождение ребёнка
1907
Сын: Подсевалов Андрей Федорович
Отец ребёнка: Подсевалов Федор Иванович
Рождение ребёнка
12.04.1912
Дочь: Попыванова Анна Федоровна
Отец ребёнка: Подсевалов Федор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.03.1953