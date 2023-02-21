Подсевалова (Давыдова) Татьяна Прохоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подсевалова (Давыдова) Татьяна Прохоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.01.1878

Дата смерти

17.03.1953

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1878

Отец: Давыдов Прохор Леонтьевич

Мать: Давыдова Екатерина Григорьевна

Рождение ребёнка
1907

Сын: Подсевалов Андрей Федорович

Отец ребёнка: Подсевалов Федор Иванович

Рождение ребёнка
12.04.1912

Дочь: Попыванова Анна Федоровна

Отец ребёнка: Подсевалов Федор Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подсевалов Федор Иванович

Смерть
17.03.1953
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