Горлова Ирина Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГорлова Ирина Ефимовна

Горлова Ирина Ефимовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.03.1914

Сын: Горлов Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Горлов Алексей Григорьевич

Красноярский край, Россия
С.Усть-Тугуша
Рождение ребёнка
01.03.1917

Дочь: Горлова Евдокия Алексеевна

Отец ребёнка: Горлов Алексей Григорьевич

Тугуша, Нижнеингашский муниципальный район, Красноярский край
крестили 5 марта 1917 в церкви с. Касьяновского Енисейской духовной консистории ГАКК Ф.Р-2453 Оп.2 Д.480 141-154
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горлов Алексей Григорьевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close