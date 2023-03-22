Горлова Ирина Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.03.1914
Сын: Горлов Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Горлов Алексей Григорьевич
Красноярский край, Россия
С.Усть-Тугуша
Рождение ребёнка
01.03.1917
Дочь: Горлова Евдокия Алексеевна
Отец ребёнка: Горлов Алексей Григорьевич
Тугуша, Нижнеингашский муниципальный район, Красноярский край
крестили 5 марта 1917 в церкви с. Касьяновского Енисейской духовной консистории ГАКК Ф.Р-2453 Оп.2 Д.480 141-154
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно