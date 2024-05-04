Крюков Аким Еремеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смерти1980
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Крюков Еремей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Крюкова Евдокия Акимовна
Мать ребёнка: Амелина Ефросинья Ивановна
Рождение ребёнка
1922
Мать ребёнка: Амелина Ефросинья Ивановна
Рождение ребёнка
09.03.1925
Сын: Крюков Иван Акимович
Мать ребёнка: Амелина Ефросинья Ивановна
Рождение ребёнка
1928
Мать ребёнка: Амелина Ефросинья Ивановна
Смерть
1980