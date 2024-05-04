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Крюков Аким Еремеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

1980

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Крюков Еремей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крюкова Евдокия Акимовна

Мать ребёнка: Амелина Ефросинья Ивановна

Рождение ребёнка
1922

Сын: Крюков Георгий Акимович

Мать ребёнка: Амелина Ефросинья Ивановна

Рождение ребёнка
09.03.1925

Сын: Крюков Иван Акимович

Мать ребёнка: Амелина Ефросинья Ивановна

Рождение ребёнка
1928

Сын: Крюков Василий Акимович

Мать ребёнка: Амелина Ефросинья Ивановна

Смерть
1980

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