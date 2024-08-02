Фекла Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Леонтий Дмитриев
Рождение ребёнка
Вычислено 1812
Сын: Никифор Леонтьев
Отец ребёнка: Леонтий Дмитриев
Рождение ребёнка
Вычислено 1823
Дочь: Ефросинья Леонтьева
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно