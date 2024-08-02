Фекла Федорова Вычислено 1796 — найти родственников по фамилии на Familio
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Фекла Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Вычислено 1812 г.р.
Вычислено 1823 г.р.

Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Леонтий Дмитриев

Рождение ребёнка
Вычислено 1812

Сын: Никифор Леонтьев

Отец ребёнка: Леонтий Дмитриев

Дигитли, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Вычислено 1823

Дочь: Ефросинья Леонтьева

Отец ребёнка: не указан

Дигитли, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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