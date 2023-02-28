Дьяченко (Исакова) Татьяна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дьяченко (Исакова) Татьяна Михайловна

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Место рождения

Владивосток, Владивостокский, Приморский край

Дата рождения

22.04.1965

Пол

Женский

Отец

1939 г.р.

Мать

1944 г.р.

Муж

1961 г.р.

Дети

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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1965

Отец: Исаков Михаил Александрович

Мать: Исакова Валентина Ивановна

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Рождение ребёнка
20.05.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дьяченко Евгений

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Рождение ребёнка
17.12.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дьяченко Евгений

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дьяченко Евгений

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