Болдырева Степанида Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.02.1880 ст.
Дочь: Болдырева Евдокия Григорьевна
Отец ребёнка: Болдырев Григорий Семенович
Ламская, Старо-Оскольский уезд, Курская губерния
Запись о рождении сделана в метрической книге Покровской церкви села Рубленого Волчанского уезда Харьковской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно