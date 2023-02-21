Болдырева Степанида Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болдырева Степанида Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.02.1880 ст.

Дочь: Болдырева Евдокия Григорьевна

Отец ребёнка: Болдырев Григорий Семенович

Ламская, Старо-Оскольский уезд, Курская губерния
Запись о рождении сделана в метрической книге Покровской церкви села Рубленого Волчанского уезда Харьковской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Болдырев Григорий Семенович

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