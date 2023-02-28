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Елисеев Иван Данилович

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Место рождения

Русская Тавра, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1864 г.р.

Мать

Около 1864 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Елисеев Даниил Павлович

Мать: Елисеева Екатерина Емельяновна

Русская Тавра, Красноуфимский округ, Свердловская область
Призыв на военную службу
1916
Русская Тавра, Красноуфимский округ, Свердловская область
297 пехотный Ковельский полк
Военная служба
?.01.1917
Пермь, Пермский, Пермский край
Уведомление о приеме в главный лазарет в Перми: гонит ревматический, под Двинском 3.10.1916. Доставлен из эвак.пункта
Военная служба
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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