Елисеев Иван Данилович
Место рождения
Дата рождения1897
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Призыв на военную службу
1916
297 пехотный Ковельский полк
Военная служба
?.01.1917
Пермь, Пермский, Пермский край
Уведомление о приеме в главный лазарет в Перми: гонит ревматический, под Двинском 3.10.1916. Доставлен из эвак.пункта
Военная служба
Неизвестно
Смерть
Неизвестно