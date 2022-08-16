Бабич (Бабич) Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.09.1939
Дата смерти16.08.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Развод
Неизвестно
Муж: Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бабич Игорь
Отец ребёнка: Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Николай
Рождение ребёнка
26.04.1961
Дочь: Сафонова (Бабич) Алла
Отец ребёнка: Николай
Рождение ребёнка
31.01.1968
Дочь: Передок (Бабич) Ольга
Отец ребёнка: Николай
Смерть
16.08.2022