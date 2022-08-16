Бабич (Бабич) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабич (Бабич) Валентина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.09.1939

Дата смерти

16.08.2022

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1939

Отец: Михаил

Мать: Ольга

Развод
Неизвестно

Муж: Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бабич Игорь

Отец ребёнка: Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николай

Отец ребёнка: Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николай

Рождение ребёнка
26.04.1961

Дочь: Сафонова (Бабич) Алла

Отец ребёнка: Николай

Тайшет, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
31.01.1968

Дочь: Передок (Бабич) Ольга

Отец ребёнка: Николай

Тайшет, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
16.08.2022
Тайшет, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область

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