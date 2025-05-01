Рекутин (Рекутов) Лев Харитонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рекутин Харитон
Мать: не указана
Смена фамилии
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рекутина Лампея Львовна
Мать ребёнка: Рекутина (Милузова) Александра Полиектовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рекутин Иван Львович
Мать ребёнка: Рекутина (Милузова) Александра Полиектовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рекутина Анастасия Львовна
Мать ребёнка: Рекутина (Милузова) Александра Полиектовна
Рождение ребёнка
1897
Мать ребёнка: Рекутина (Милузова) Александра Полиектовна
Рождение ребёнка
1906
Мать ребёнка: Рекутина (Милузова) Александра Полиектовна
Рождение ребёнка
29.01.1911
Дочь: Лоринцева (Рекутина) Анна Львовна
Мать ребёнка: Рекутина (Милузова) Александра Полиектовна
Смерть
Неизвестно