Рекутин (Рекутов) Лев Харитонович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Рекутин (Рекутов) Лев Харитонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рекутин Харитон

Мать: не указана

Смена фамилии
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рекутина Лампея Львовна

Мать ребёнка: Рекутина (Милузова) Александра Полиектовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рекутин Иван Львович

Мать ребёнка: Рекутина (Милузова) Александра Полиектовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рекутина (Милузова) Александра Полиектовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рекутина Анастасия Львовна

Мать ребёнка: Рекутина (Милузова) Александра Полиектовна

Рождение ребёнка
1897

Сын: Рекутин Фёдор Львович

Мать ребёнка: Рекутина (Милузова) Александра Полиектовна

Стиберское, Кинешемский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Рекутин Владимир Львович

Мать ребёнка: Рекутина (Милузова) Александра Полиектовна

Стиберское, Кинешемский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
29.01.1911

Дочь: Лоринцева (Рекутина) Анна Львовна

Мать ребёнка: Рекутина (Милузова) Александра Полиектовна

Стиберское, Кинешемский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно

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