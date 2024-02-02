Овчинникова Нина Станиславовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.09.1921
Дата смерти07.02.1994
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1921
Отец: Дудковский Станислав Генрихович
Мать: Дудковская Полина
Рождение ребёнка
09.06.1948
Отец ребёнка: Овчинников Иван Кондратьевич
Рождение ребёнка
28.07.1950
Сын: Овчинников Владимир Иванович
Отец ребёнка: Овчинников Иван Кондратьевич
Рождение ребёнка
22.01.1952
Сын: Овчинников Александр Иванович
Отец ребёнка: Овчинников Иван Кондратьевич
Рождение ребёнка
23.01.1955
Дочь: Листопад Овчинникова Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Овчинников Иван Кондратьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Овчинников Иван Кондратьевич
Смерть
07.02.1994