Овчинникова Нина Станиславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овчинникова Нина Станиславовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.09.1921

Дата смерти

07.02.1994

Пол

Женский

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1921

Отец: Дудковский Станислав Генрихович

Мать: Дудковская Полина

Рождение ребёнка
09.06.1948

Сын: Овчинников Петр Иванович

Отец ребёнка: Овчинников Иван Кондратьевич

Рождение ребёнка
28.07.1950

Сын: Овчинников Владимир Иванович

Отец ребёнка: Овчинников Иван Кондратьевич

Рождение ребёнка
22.01.1952

Сын: Овчинников Александр Иванович

Отец ребёнка: Овчинников Иван Кондратьевич

Рождение ребёнка
23.01.1955

Дочь: Листопад Овчинникова Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Овчинников Иван Кондратьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Овчинников Юрий Иванович

Отец ребёнка: Овчинников Иван Кондратьевич

Смерть
07.02.1994
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