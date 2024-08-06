Кулагин Борис Данилович
Место рождения
Дата рождения22.06.1919
Дата смерти2000
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1919
Отец: Кулагин Данила Нестерович
Мать: Мария Никаноровна
Рождение ребёнка
11.06.1953
Дочь: Геккер Надежда Борисовна
Мать ребёнка: Кулагина (Волобуева) Ираида Александровна
Рождение ребёнка
18.10.1955
Дочь: Лажинцева (Кулагина) Наталья Борисовна
Мать ребёнка: Кулагина (Волобуева) Ираида Александровна
Тисуль, Тисульский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
2000