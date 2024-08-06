Кулагин Борис Данилович 22.06.1919 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кулагин Борис Данилович

Место рождения

Турнаево, Болотнинский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

22.06.1919

Дата смерти

2000

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1919

Отец: Кулагин Данила Нестерович

Мать: Мария Никаноровна

Турнаево, Болотнинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
11.06.1953

Дочь: Геккер Надежда Борисовна

Мать ребёнка: Кулагина (Волобуева) Ираида Александровна

Рождение ребёнка
18.10.1955

Дочь: Лажинцева (Кулагина) Наталья Борисовна

Мать ребёнка: Кулагина (Волобуева) Ираида Александровна

Тисуль, Тисульский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
2000

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