Фролова (Куликова-Рябцева) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фролова (Куликова-Рябцева) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 28.01.1854

Дата смерти

После 1920

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1855 г.р.

Дети

Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 28.01.1854

Отец: Куликов Аким

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1873

Муж: Фролов Михаил

Рождение ребёнка
До 1880

Сын: Фролов Николай

Отец ребёнка: Фролов Михаил

Лысогорский, Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
22.01.1882

Сын: Фролов Григорий

Отец ребёнка: Фролов Михаил

Лысогорский, Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
20.12.1883

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Фролов Михаил

Лысогорский, Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
29.05.1886

Сын: Фролов Иван

Отец ребёнка: Фролов Михаил

Лысогорский, Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
02.11.1902

Сын: Иосиф

Отец ребёнка: Фролов Михаил

Лысогорский, Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
После 1902

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Фролов Михаил

Лысогорский, Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
После 1920
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