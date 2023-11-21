Фролова (Куликова-Рябцева) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 28.01.1854
Дата смертиПосле 1920
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 28.01.1854
Отец: Куликов Аким
Бракосочетание
Около 1873
Муж: Фролов Михаил
Рождение ребёнка
До 1880
Сын: Фролов Николай
Отец ребёнка: Фролов Михаил
Рождение ребёнка
22.01.1882
Сын: Фролов Григорий
Отец ребёнка: Фролов Михаил
Рождение ребёнка
20.12.1883
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Фролов Михаил
Рождение ребёнка
29.05.1886
Сын: Фролов Иван
Отец ребёнка: Фролов Михаил
Рождение ребёнка
02.11.1902
Сын: Иосиф
Отец ребёнка: Фролов Михаил
Рождение ребёнка
После 1902
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Фролов Михаил
Смерть
После 1920