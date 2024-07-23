Крючков Сергей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шишокина (Крючкова) Марина Сергеевна
Мать ребёнка: Крючкова (Селукова) Ирина Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лузянина (Крючкова) Вероника Сергеевна
Мать ребёнка: Крючкова (Селукова) Ирина Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соловьева (Крючкова) Мария Сергеевна
Мать ребёнка: Крючкова (Селукова) Ирина Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Крючкова (Селукова) Ирина Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.06.1985
Дочь: Соловьева (Крючкова) Оксана Михайловна
Мать ребёнка: Крючкова (Селукова) Ирина Андреевна