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Крючков Сергей Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Крючков Михаил

Мать: Крючкова (Бузмакова) Степанида Екимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шишокина (Крючкова) Марина Сергеевна

Мать ребёнка: Крючкова (Селукова) Ирина Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лузянина (Крючкова) Вероника Сергеевна

Мать ребёнка: Крючкова (Селукова) Ирина Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соловьева (Крючкова) Мария Сергеевна

Мать ребёнка: Крючкова (Селукова) Ирина Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крючков Игорь Сергеевич

Мать ребёнка: Крючкова (Селукова) Ирина Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крючкова (Селукова) Ирина Андреевна

Рождение ребёнка
01.06.1985

Дочь: Соловьева (Крючкова) Оксана Михайловна

Мать ребёнка: Крючкова (Селукова) Ирина Андреевна

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