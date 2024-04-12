Прохоров Егор
Место рождения
Дата рождения31.10.1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1894
Отец: Прохоров Антон
Мать: Василиса Авраамиевна
Другие источники - д. Вязовки
Крещение
03.11.1894
Витебская губерния, Себежский уезд, Томсинская Покровская церковь
Godparents:Евдокия (или Авдотия) Прохорова, Михаил Захаров
Ранение
16.08.1916
Рига
Огнестрельное ранение левого предплечья
Лечение в госпитале
23.08.1916
Петроград
Поступил в Петроградский городской лазарет № 108 для раненых воинов
Бракосочетание
30.04.1917
Жена: Прохоров Анна
Шалинская церковь
Рождение ребёнка
19.12.1917
Дочь: Клавдия
Мать ребёнка: Прохоров Анна
Рождение ребёнка
15.11.1920
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: Прохоров Анна
Рождение ребёнка
1923
Сын: Прохоров Николай
Мать ребёнка: Прохоров Анна
Смерть
Неизвестно