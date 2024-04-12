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Прохоров Егор

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Место рождения

Бубны, Себежский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

31.10.1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1894

Отец: Прохоров Антон

Мать: Василиса Авраамиевна

Бубны, Себежский муниципальный район, Псковская область
Другие источники - д. Вязовки
Крещение
03.11.1894
Витебская губерния, Себежский уезд, Томсинская Покровская церковь
Godparents:Евдокия (или Авдотия) Прохорова, Михаил Захаров
Ранение
16.08.1916
Рига
Огнестрельное ранение левого предплечья
Лечение в госпитале
23.08.1916
Петроград
Поступил в Петроградский городской лазарет № 108 для раненых воинов
Бракосочетание
30.04.1917

Жена: Прохоров Анна

Кубеинка, Манский муниципальный район, Красноярский край
Шалинская церковь
Рождение ребёнка
19.12.1917

Дочь: Клавдия

Мать ребёнка: Прохоров Анна

Кубеинка, Манский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
15.11.1920

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: Прохоров Анна

Кубеинка, Манский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1923

Сын: Прохоров Николай

Мать ребёнка: Прохоров Анна

Кубеинка, Манский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно
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