Останин Сергей Романович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1920
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Ежово, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Останина Анна Никифоровна
Рождение ребёнка
1950
Сын: Останин Геннадий Сергеевич
Мать ребёнка: Останина Анна Никифоровна
Смерть
Неизвестно