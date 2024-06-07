Останин Сергей Романович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Останин Сергей Романович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1920

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: Останин Роман Саватеевич

Мать: Останина Александра Артемьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Останина Анна Никифоровна

Место жительства
Неизвестно
Ежово, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Останина Анна Никифоровна

Рождение ребёнка
1950

Сын: Останин Геннадий Сергеевич

Мать ребёнка: Останина Анна Никифоровна

Смерть
Неизвестно

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