Вера Мелентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вера Мелентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1834 г.р.

Дети

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Егорович

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Елизавета Васильевна

Отец ребёнка: Василий Егорович

Рождение ребёнка
1857

Сын: Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Василий Егорович

Смерть
Неизвестно

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