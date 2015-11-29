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Гардер Иван Яковлевич

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Место рождения

Розенталь, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Дата рождения

08.03.1940

Дата смерти

29.11.2015

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1940

Отец: Гардер Яков Яковлевич

Мать: Гардер Лидия Степановна

Розенталь, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния
Рождение ребёнка
28.03.1961

Дочь: Рмашова Елена Ивановна

Мать ребёнка: Гардер Мария Аникеевна

Томаковка, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
04.02.1964

Сын: Гардер Иван Иванович

Мать ребёнка: Гардер Мария Аникеевна

Томаковка, Дніпропетровська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гардер Мария Аникеевна

Смерть
29.11.2015
Томаковка, Дніпропетровська область
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