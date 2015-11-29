Гардер Иван Яковлевич
Место рождения
Дата рождения08.03.1940
Дата смерти29.11.2015
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1940
Отец: Гардер Яков Яковлевич
Мать: Гардер Лидия Степановна
Рождение ребёнка
28.03.1961
Дочь: Рмашова Елена Ивановна
Мать ребёнка: Гардер Мария Аникеевна
Рождение ребёнка
04.02.1964
Сын: Гардер Иван Иванович
Мать ребёнка: Гардер Мария Аникеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гардер Мария Аникеевна
Смерть
29.11.2015