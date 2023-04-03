Касимова Анна Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Касимова Анна Васильева

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Место рождения

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Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

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Бракосочетание
1851

Муж: Касимов Иоанн Прокопиев

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Рождение ребёнка
1852

Сын: Касимов Сергей Иванов

Отец ребёнка: Касимов Иоанн Прокопиев

?, , ,
Рождение ребёнка
1857

Сын: Касимов Михаил Иванов

Отец ребёнка: Касимов Иоанн Прокопиев

?, , ,
Рождение ребёнка
1869

Сын: Касимов Гавриил Иванов

Отец ребёнка: Касимов Иоанн Прокопиев

?, , ,
Смерть
Неизвестно
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