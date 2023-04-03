Касимова Анна Васильева
Место рождения?, , ,
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
?, , ,
Бракосочетание
1851
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Рождение ребёнка
1852
Отец ребёнка: Касимов Иоанн Прокопиев
?, , ,
Рождение ребёнка
1857
Отец ребёнка: Касимов Иоанн Прокопиев
?, , ,
Рождение ребёнка
1869
Отец ребёнка: Касимов Иоанн Прокопиев
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Смерть
Неизвестно
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