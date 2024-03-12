(Дворникова) Августина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Дворникова) Августина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.06.1935

Дата смерти

2009

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Дети

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Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1935

Отец: Дворников Дмитрий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коновалов Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коновалов Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коновалов Михаил

Смерть
2009
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