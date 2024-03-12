(Дворникова) Августина
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.06.1935
Дата смерти2009
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1935
Отец: Дворников Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Коновалов Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Коновалов Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Коновалов Михаил
Смерть
2009