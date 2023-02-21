Сапронов Андрей Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сапронов Андрей Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1918

Дата смерти

1992

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

NS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Сапронов Фёдор Егорович

Мать: не указана

Смерть
1992
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