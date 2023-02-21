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Сапронов Андрей Фёдорович
Сапронов Андрей Фёдорович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1918
Дата смерти
1992
Пол
Мужской
Отец
Сапронов Фёдор Егорович
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
NS
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец:
Сапронов Фёдор Егорович
Мать: не указана
Смерть
1992
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